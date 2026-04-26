Si chiude con una sconfitta il campionato di Eccellenza del Licata. I Gialloblu perdono 1-0 sul campo del Kamarat. Decide un’autorete di Imbrogiano al 52° minuto. Il Kamarat centra l’obiettivo della vigilia, fa bottino pieno contro un Licata con la pancia piena e chiude al secondo posto la propria stagione conservando fino alla fine il punto di vantaggio sul Marsala a sua volta vittorioso di misura a Castellammare del Golfo. Gli uomini di mister Fabrizio Cammarata giocheranno i play-off promozione da una posizione di vantaggio. Il Licata saluta definitivamente l’Eccellenza e torna in Serie D.