Licata in ritiro dal 17 Agosto, il capitano Totò Maltese è pronto ad iniziare la sua quarta stagione consecutiva in maglia gialloblu.

“Tra un po’ di giorni comincia il mio undicesimo ritiro agonistico, con la solita passione e professionalità che mi ha accompagnato in questi anni, un lavoro che coltivo da bambino, che mi ha visto crescere in fretta quando all’età di 14 anni mi ha portato fuori casa a inseguire un sogno, non so se forse avrei meritato qualcosa in più a livello personale, ma nonostante ciò sono contento e non ho rimpianti nella mia carriera, perché in questi lunghi anni sono sempre stato me stesso ho sofferto ho lottato e ho gioito, non sono stati tutti momenti o annate felici, ma con la passione e voglia di non mollare mai ho sempre raggiunto gli obbiettivi. Adesso sono grande e mi appresto a continuare la mia carriera con lo stesso spirito di sempre e con l’obbiettivo di fare sempre meglio, di rispettare il mio lavoro e di garantire il mio impegno e professionalità come sempre”.