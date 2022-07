Pubblicità

Secondo quanto raccolto da Domenico Cannizzaro, redattore della trasmissione Monday Night in onda su Licata 4you web Channel, un altro centrocampista del Licata sta per salutare. Maiko Candiano è infatti ad un passo dalla firma con il Sestri Levante, formazione ligure che milita in Serie D. Il centrocampista italo-tedesco sta raggiungendo la Liguria dove inizierà la nuova esperienza professionale. Candiano era stato cercato da diversi club di Serie D con ambizioni di vertice.

E’ invece di ieri la notizia dell’accordo tra Stefano Currò e il Piacenza. Per il centrocampista ex Licata si aprono pertanto le porte del professionismo in serie C.