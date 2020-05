La Polizia Municipale ha reso noto il resoconto puntuale e dettagliato di tutti i prodotti ricevuti in dono e distribuiti, a domicilio, a 598 famiglie.

“Abbiamo dimostrato, tutti assieme, quanto grande possa essere il cuore dei Licatesi nel momento del bisogno vero – le parole del comandante Giovanna Incorvaia – Credo che possiamo con giusto merito considerarci un esempio per l’Italia intera”.

Ecco, nel dettaglio, quanto raccolto a livello di derrate alimentari.

2.253 kg. di pasta;

1.253 lt. di passata di pomodoro;

525 kg. di zucchero;

386 kg. di farina;

380 kg. di sale;

333 pacchi di merendine;

633 kg. di pane fresco;

198 lt. di olio di semi ;

27 barattoli di nutella;

48 barattoli di marmellata ;

42 pacchi di pastina per bambini ;

50 pacchi di pannolini per bambini ;

20 pacchi di salviettine igieniche imbevute;

9 barattoli di carciofini;

47 kg. di pomodori freschi ;

25 kg. di cetrioli freschi ;

17 lattine di caponata;

514 lattine di carne in scatola;

25 sedani freschi;

10 bombole di gas metano;

21 buste di caramelle;

150 colombe pasquali;

204 kg. di riso;

84 lt. di bevande;

6 scatole di cereali da colazione;

40 kg. di limoni freschi;

1000 carciofi freschi;

25 panettoni;

1.027 lattine di tonno;

1.485 lattine di polpa di pomodoro;

569 pacchi di biscotti;

1.373 lt. di latte;

170 lt. di olio extra vergine d’oliva;

436 confezioni di succo di frutta;

65 confezioni di carta igienica;

82 vasetti di frutta omogeneizzata;

101 vasetti di carne omogeneizzata;

12 confezioni di biscotti per neonati;

62 vasetti di sughi pronti;

264 kg. di frutta fresca;

32 kg. di fagiolino fresco;

6.780 lt. di acqua in bottiglia;

52 barrette di cioccolata;

15 “panarini” pasquali;

12 confezioni di vitamine per gestanti e bambini;

482 uova pasquali di cioccolato;

59 confezioni di pancarrè;

121 confezioni di fette biscottate;

58 confezioni di tovaglioli di carta;

188 confezioni di dolcini freschi;

lt. 2 di vino;

1 pacco di orzo;

128 flaconi di detersivi vari;

228 pacchetti di caffè;

220 kg. di cipolle;

141 barattoli di piselli;

138 barattoli di fagioli;

37 di carne fresca tritata;

42 confezioni di formaggini;

820 uova fresche;

25 barattoli di pesto;

55 confezioni di crackers;

2 cotechini;

2 budini;

120 barattoli di patè di carciofi;

9 lt. di aceto;

44 confezioni di rotoloni da cucina;

33 flaconi di shampoo;

224 kg. di patate;

279 buste di legumi secchi;

36 kg. di fettine di pollo;

12 kg. di fettine di manzo;

100 formine di formaggio fresco;

9 barattoli di frutta;

71 buste di latte per neonato;

28 flaconi di ammorbidente per bucato;

300 kg. di fave fresche;

4 kit. Igiene neonati;

12 kg. di cosce di pollo.