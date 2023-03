Pubblicità

Il presidente dell’Autorità di sistema portuale, Pasqualino Monti, ha rilasciato un’intervista a La Sicilia in cui ha parlato dei propositi futuri per i porti di Licata e Gela. “Per riqualificare le strutture ricettive del porto rifugio di Gela e la parte commerciale del porto di Licata servono almeno altri 120-130 milioni. Su Gela e Licata – assicura Monti – faremo presto la progettazione esecutiva per reperire fondi nelle pieghe delle rimodulazioni o del Pnrr o di altre fonti. Licata ha un suo appeal dal punto di vista crocieristico e lo stesso vale per la piccola nautica a Gela”.