A distanza di cinque anni le guide del gruppo scout Licata 4 e precisamente la squadriglia Scoiattoli, in perfetto stile scout, hanno provveduto a rimettere in sesto un’antica edicola votiva presente all’interno del borgo marinaro. Già allora con un intervento di ripristino della custodia in legno le ragazze fecero un buon lavoro che ha consentito il mantenimento ad oggi. Questa volta però le brave guide si sono spinte oltre, sono partite come prima impresa da uno studio particolare attraverso la ricerca in biblioteca e le interviste alle persone non più giovani, per capire a fondo il significato e le origini di questa tradizione che appartiene al sud. Si sono poi cimentate nella realizzazione di una mappa per la sola area della marina identificando le edicole più importanti e questo gli ha consentito di realizzare la seconda impresa. Infine hanno deciso come missione ultima, di ristrutturare integralmente la “fiueddra”, smontando e sostituendo le parti oramai danneggiate dai tarli. Hanno ripristinato anche il bel dipinto su legno con l’immagine della Madonna ridotta a un colabrodo a causa dei tarli. Un servizio che li ha gratificati tantissimo e che merita la divulgazione se non altro per contrapporsi ai continui atti vandalici che subisce la nostra città per mano di ragazzi poco amorevoli nei confronti della loro città. Grande soddisfazione espressa dagli abitanti della zona e da coloro che passando da Via Sant’Andrea, si fermano anche per un attimo a salutare la Madonna. Un affresco che ha la sua oltre centenaria storia e che racchiude anche degli aneddoti particolari come il furto di diversi anni fa e il suo ritrovamento dopo pochi giorni a pochi metri dal luogo.