A poco più di un mese dall’inizio del campionato, in casa Licata calcio il mercato sembra essere ancora fermo. Almeno dal punto di vista ufficiale. La pagina social della società gialloblu è ancora ferma allo scorso 9 Agosto, giorno in cui è stato annunciato il nuovo tecnico Pippo Romano. Poco prima c’era stato l’annuncio della prosecuzione del rapporto con il direttore sportivo, Giovanni Martello.

E proprio il duo Romano-Martello è attualmente impegnato in un lavoro di scouting per scegliere i calciatori che dovranno far parte del nuovo organico gialloblu. Il raduno dovrebbe essere fissato per giovedì 19 Agosto ma il condizionale è d’obbligo. Ad oggi, in rosa sono presenti solo i giovani della cantera gialloblu e anche a livello di under a breve dovrebbero essere svolti alcuni stage sulla scia dell’anno passato.

Inutile negare che rispetto a molte altre compagini dello stesso girone, il mercato del Licata sia ancora in netto ritardo. Giarre e Trapani hanno già impostato la propria campagna acquisti mettendo sotto contratto diversi atleti di tutto rispetto per la categoria. E’ chiaro però che il Licata non potrà andare oltre questa settimana. A breve dovrebbero essere attese le prime ufficialità sulla composizione del nuovo organico.