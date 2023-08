Pubblicità

Dopo poco più di una settimana di ritiro a Calascibetta, per il Licata Calcio di mister Romano è tempo di amichevoli. La squadra gialloblù sarà infatti impegnata martedì 8 agosto contro il Geraci, squadra di Eccellenza, alle ore 17:30 sul Comunale di Calascibetta. L’amichevole sarà trasmessa in diretta sui canali social di Lanterna Tv, per permettere ai tifosi licatesi di seguire la squadra nella prima uscita stagionale. Sarà un’occasione per vedere all’opera i riconfermati, ma anche i nuovi arrivi, tra cui Haberkon, Murgia, Francia, Vari e altri calciatori a disposizione di Romano. L’appuntamento è dunque alle 17:30 sui canali social di Lanterna Tv.