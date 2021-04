Il Licata è quasi del tutto fuori dall’incubo Coronavirus. Il focolaio deflagrato nel post partita con la Cittanovese dello scorso 21 marzo si è infatti ormai estinto e ad oggi permangono solo un paio di positività nel gruppo squadra, peraltro in via di completa guarigione. La stragrande maggioranza di atleti e tesserati o ha superato il virus o non lo ha mai preso. Tutti hanno però osservato i canonici quattordici giorni di quarantena restando in isolamento domiciliare fiduciario. Chi a Licata e chi nelle proprie residenze per quelli che erano riusciti a tornare nel post Cittanovese. Covid superato anche da mister Giovanni Campanella il cui decorso (soprattutto nella fase iniziale) è stato tutt’altro che semplice. Incubo che sembra essere pertanto alle spalle ed è quindi possibile tornare a pensare al campo. Il Licata è giocoforza rimasto un po’ indietro rispetto alle altre. La Federazione non ha ancora ufficializzato la data del ritorno in campo della formazione gialloblu ma è possibile ipotizzare che domenica prossima Santa Maria Cilento-Licata possa essere disputata. Molto dipenderà dalle prossime ore: il Licata attende infatti l’ok per la ripresa degli allenamenti ma prima dovrà giustamente essere scongiurato ogni possibile rischio di nuovi contagi. Ad oggi sono quattro le gare che capitan Salvatore Maltese e compagni dovranno recuperare per riallinearsi alle altre: quelle contro Dattilo, Acireale, San Luca e Rotonda. La classifica gialloblu è ferma a quota trentadue punti dopo il pareggio incassato in rimonta nell’ultimo match di campionato disputato al Liotta contro la Cittanovese dell’ex Pietro Infantino. Da lì in avanti stop forzato e adesso tour de force per recuperare i match non disputati. Recuperi che andranno ad inserirsi in un quadro già di per sé parecchio congestionato: ogni settimana è infatti occupata dai recuperi pregressi delle gare non giocate causa Covid nei mesi precedenti. E praticamente tutte le squadre stanno riallineando i propri calendari. Ecco perché l’attuale classifica non può essere ovviamente considerata veritiera e si dovrà attendere la disputa di tutti i match prima di poter avere un quadro più completo della situazione. Il Licata è comunque vicino all’obiettivo: la quota salvezza non dovrebbe distaccarsi molto da quelle degli anni passati e pertanto l’impressione è che alla truppa di Campanella manchino una decina di punti per brindare al mantenimento della categoria.