Segnate in agenda questa data: venerdì 17 aprile. Alle ore 20:30, le porte del Chiostro San Francesco si apriranno per un evento culturale imperdibile. Dopo il successo del corso base di fotografia curato da Angelo Di Falco, gli allievi esporranno le proprie opere in una collettiva dedicata interamente alle meraviglie e al patrimonio di Licata.

Sotto la sapiente regia organizzativa di Zsanett Licata e il supporto dell’Associazione Gate, la serata non sarà una semplice esposizione fotografica. L’evento vedrà infatti la partecipazione attiva di vari artisti che, insieme ai fotografi, racconteranno l’identità della nostra città. Un appuntamento serale dedicato alla bellezza, nato dalla voglia di promuovere il talento locale e di riscoprire, attraverso l’obiettivo, gli angoli più suggestivi della nostra terra.