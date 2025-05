Il finale più amaro per il Licata. I gialloblù perdono 2-0 il play out a Favara e, dopo 6 stagioni consecutive, dicono addio alla Serie D al termine di una stagione che definire complicata è un eufemismo. Le reti di Bontà e Baglione premiano i favaresi a cui sarebbe bastato anche un pari al 120°. Gara condizionata (e momentaneamente sospesa) anche per alcune intemperanze sugli spalti. È Favara pertanto il capolinea del Licata in Serie D.