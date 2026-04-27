Questa sera alle ore 19 l’Aula Magna del Liceo “Vincenzo Linares” ospiterà la conferenza stampa di presentazione del programma di eventi ed iniziative organizzate dal Comune di Licata in occasione delle imminenti festività patronali e sarà spiegato lo svolgimento delle dirette streaming proposte dal canale web Lanterna Tv – visione cittadina in occasione dell’edizione 2026 dei Festeggiamenti patronali.

La conferenza sarà trasmessa in Diretta streaming sui canali Facebook e YouTube di Lanterna Tv.