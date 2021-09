Pubblicità

La gara Licata-Fc Messina sarà visibile in diretta streaming gratuita. Alla luce dell’impossibilità di far accedere il pubblico allo stadio Dino Liotta, grazie ad una sinergia tra il canale Licata 4you web Channel e il Licata calcio, il match inaugurale del campionato gialloblu in programma oggi alle 15 verrà trasmesso in diretta sui canali social della società Licata calcio con richiamo sulla pagina Facebook del canale telematico Licata 4you web Channel.