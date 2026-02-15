ADV

Riceviamo e pubblichiamo dalla signora Clamide Lo Vacco un Appello per una donazione dopo l’esplosione che ha devastato l’immobile di via Carso a Licata.

“I miei suoceri hanno perso la loro casa ieri a Licata a causa di un’esplosione. In pochi secondi tutto è stato distrutto – la loro casa, i ricordi di una vita, tutti i loro beni – si legge nella lettera inviata alla nostra redazione – Sono rimasti senza nulla. Niente letto, niente vestiti, niente mobili – non hanno più niente. Siamo immensamente grati per ogni piccolo aiuto. Anche solo 1€ può fare la differenza. Vi chiediamo con il cuore di condividere questo appello per aiutarci a raggiungere più persone possibile.

Grazie di cuore a tutti”.

Link per la donazione:

https://gofund.me/bed140ac1