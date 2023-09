Pubblicità

Sarà subito derby con l’Akragas per il Licata. Il calendario appena sorteggiato ha infatti giocato questo scherzo in apertura di stagione. All’Esseneto Sarà subito Akragas-Licata in un inedito derby settembrino di campionato.

Con il ritorno fissato per il 7 Gennaio, l’obiettivo è quello di completare i lavori di ristrutturazione dello stadio Dino Liotta entro quella data così da riaprire l’impianto per questo grande e attesissimo appuntamento.