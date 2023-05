Pubblicità

E’ saltata (ed è stata rinviata ai prossimi giorni) la nomina degli scrutinatori dei 42 seggi elettorali inizialmente prevista per questa mattina. Non si è infatti raggiunto il numero necessario di componenti la Commissione Elettorale per espletare correttamente le operazioni e pertanto è stato necessario il rinvio. Dal Comune non è finora giunta alcuna comunicazione ma appare molto probabile che il sorteggio slitterà di 24-48 ore.