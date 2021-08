Pubblicità

Come anticipato nei giorni scorsi dalla nostra redazione, il Licata piazza il colpo in avanti. La società gialloblu del patron Enrico Massimino ha infatti tesserato Boubacar Samake, attaccante di 22 anni originario del Mali. Per il centravanti l’anno passato otto reti con la maglia del Roccella. Samake ha firmato nella giornata di ieri e già oggi sarà a disposizione di mister Pippo Romano.