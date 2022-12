Pubblicità

La fotografa licatese Teresa Bontà ha realizzato una originale foto denuncia sulla condizione in cui versa l’intera area di Piazza Stazione.

“Può sembrare una foto storica ma in realtà è uno scatto del 27/12/ 2022 all’entrata della stazione di Licata, un luogo di arrivi e partenze con uno scenario a dir poco degradante – afferma la fotografa licatese – Ne ho voluto rafforzare i toni con il bianco e nero per raccontare un momento storico della nostra città che versa in un degrado totale; noi donne madri, amiche e compagne di viaggio vogliamo avere la speranza di vedere questa città con occhi diversi, gli stessi che una madre volge al propio figlio per un futuro migliore.



Mi piacerebbe chiedere all’amministrazione comunale ma anche a chi del termine “civiltà” ne sa poco cosa ne pensa? In quel cumulo c’è un futuro per i nostri figli o per un turista?

Licata è una grande donna ma toccata da uomini sbagliati – conclude Teresa Bontà – Licata è stata stuprata, violentata ed infine trattata da puttana ed io non riesco più a sopportare questa immensa violenza subita da questa terra”.

Hanno collaborato alla denuncia Beatrice Grillo, Evelina Cantavenera, Leandra Cantavenera, Laura Pintacrona, Cettina Callea e Tullia Ciancio.