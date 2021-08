Pubblicità

E’ il giorno del raduno per il Licata calcio. Alle ore 16, il gruppo si ritroverà allo stadio comunale Dino Liotta per ricevere il materiale e per una prima conoscenza. L’annuncio è arrivato tramite un post social della società guidata da Enrico Massimino.

“Si ricomincia. Oggi avrà inizio una nuova ed entusiasmante stagione per i colori gialloblu.

Molti sono stati scettici, timorosi e ansiosi per il silenzio della società in un momento delicato come quello del calcio mercato. Nessuno è stato mai fermo, si è lavorato per il bene della squadra senza suscitare clamore particolare.

Oggii saranno ufficializzati i calciatori che faranno parte del ritiro precampionato. Ci sono riconferme e nuovi arrivi a disposizione di mister Romano”.