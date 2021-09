Pubblicità

Altra amichevole precampionato per il Licata che sarà nuovamente in campo domani pomeriggio al Dino Liotta alle ore 17,30 in una gara amichevole contro il Gela. Sarà un test che di fatto chiuderà la fase più intensa del ritiro precampionato. In queste due settimane, il gruppo è stato infatti sottoposto ad un autentico tour de force dallo staff atletico per poter immagazzinare la maggiore benzina possibile tra le gambe. Da lunedì i carichi di lavoro diminuiranno sensibilmente e verrà programmata la settimana tipo in vista delle partite ufficiali.