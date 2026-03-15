Rimonta promozione per il Licata che va sotto per una indecisione di Valenti in casa del fanalino di coda Cus Palermo, sbaglia un rigore con Minacori ma nella ripresa la ribalta grazie ad una doppietta del Licatese purosangue Angelo Bennici. Al Centro Universitario Sportivo, gialloblu in dieci per oltre un’ora a causa di una severissima espulsione di Manfrè. Successo più faticoso del previsto ma che avvicina il Licata alla Serie D.