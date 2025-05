Si è svolta questa mattina l’inaugurazione della bellissima infiorata a Sant’Angelo, Santo Patrono di Licata, grazie al contributo di diversi artisti infioratori di Noto delle associazioni CulturArte & Matteo Raeli. Una composizione dal risultato davvero fantastico.

Dopo il taglio del nastro, notevole soddisfazione è stata espressa anche dall’assessore del Comune di Noto, Massimo Prado, presente in città da alcuni giorni all’insegna del gemellaggio culturale in corso tra le 2 città Che ha visto Un cielo di Tessuti di Licata fare bella mostra a Noto per l’Infiorata.