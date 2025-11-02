Spettacolare successo del Licata che espugna 2-3 il Comunale di San Vito Lo Capo e resta da solo in vetta al girone A di Eccellenza. Di La Piana e Arario (entrambe su rigore) e Palmisano le reti del successo gialloblu al termine di un’altalena di emozioni. Licata in 10 negli ultimi minuti per l’espulsione di Privitera.Domenica al Liotta big match con il Marsala.
