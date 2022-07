Pubblicità

C’è la prima conferma in casa Licata calcio. Calogero Minacori ha infatti rinnovato e sarà ancora al centro dell’attacco gialloblu nella prossima stagione. 8 gol per lui nella passata stagione in cui è stato uno dei principali protagonisti dell’ottimo campionato.

Maggiori dettagli su questa e su altre trattative nel punto sul calciomercato di Domenico Cannizzaro in onda alle ore 15 su Licata news, il tg di Licata 4you web Channel.