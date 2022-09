In Occasione di Licata-Catania, la Gradinata dello stadio Dino Liotta verrà interamente dedicata alla tifoseria ospite. Ecco la spiegazione – tramite un post social – della società gialloblu.

NOTA DELLA SOCIETÀ

Al fine di evitare polemiche, la societa comunica a tutta la tifoseria che la scelta di destinare l’intero settore gradinata ai tifosi del Catania è dettata ESCLUSIVAMENTE da motivi di ordine pubblico. È stato comunicato dagli organi competenti l’impossibilità di riservare solo il settore ospiti alla tifoseria catanese, avremmo dovuto chiudere lo stesso l’altra parte di gradinata. I gruppi di tifoseria organizzata hanno già discusso con rappresentanti della società sulla questione diversi giorni fa tanto da realizzare la scenografia in modo da essere utilizzabile anche in tribuna qualora si fosse concretizzata questa ipotesi.

La società ha sempre profondo rispetto per i propri tifosi. Abbiamo lasciato per parecchio tempo il nostro lavoro e i nostri affetti familiari per ridarvi il Liotta, lavorando dalla mattina alla sera per raggiungere un obiettivo che alcuni giorni fa sembrava di difficile raggiungimento ed, invece, oggi pare concretizzarsi.

Solo un po’ di pazienza e ognuno avrà il proprio settore. Il Liotta fra poco sarà ristrutturò ed adeguato e i nostri tifosi potranno tornare nella loro amata curva.

La tribuna sarà in grado di ospitare tante persone licatesi che potranno assistere alla partita tranquillamente.

Abbiamo bisogno di unione e non di divisioni, stiamo facendo tanti sacrifici e la tifoseria deve essere dalla nostra parte e noi dalla loro.