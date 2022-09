COMUNICATO UFFICIALE ULTRAS LICATA

In occasione della partita Licata – Catania di Domenica 2 ottobre i gruppi ULTRAS organizzati #92027 e VETERANI LICATA comunicano la loro ASSENZA sui gradoni , E PRENDONO LE DISTANZE DA QUANTO DICHIARATO DALLA SOCIETÀ NEL COMUNICATO UFFICIALE PUBBLICATO QUALCHE GIORNO FA , SOTTOLINEANDO CHE NON C’È MAI STATO UN ACCORDO CON GLI ULTRAS .

DOPO TANTE CHIACCHIERE CHE SI PROLUNGANO DA GIORNI E DOPO IL COMUNICATO DELLA SOCIETÀ LICATA CALCIO, DOVE SI LEGGE CHE LA SOCIETÀ È D’ACCORDO CON GLI ULTRAS SULLA SISTEMAZIONE DELLA TIFOSERIA OSPITE IN GRADINATA CONCEDENDOGLI TUTTO IL SETTORE E CONTEMPORANEAMENTE DI SISTEMARCI NOI IN TRIBUNA, RITENIAMO OPPORTUNO FARE CHIAREZZA VISTO CHE È UNA COSA ASSOLUTAMENTE FALSA !!!!

DISERTEREMO LA PARTITA CON IL CATANIA PERCHE RITENIAMO INGIUSTA E RIDICOLA LA DECISIONE DI VIETARCI ANCORA UNA VOLTA UN ALTRO SETTORE DELLO STADIO VISTO CHE GIÀ STIAMO AFFRONTANDO IL PROBLEMA CURVA . ABBIAMO ACCETTATO MOMENTANEAMENTE DI SPOSTARCI IN GRADINATA VISTA L’INAGIBILITÀ DELLA NOSTRA CURVA SUD MA ADESSO BASTA !!! CI DISPIACE NON ESSERCI E NON POTER SOSTENERE LA MAGLIA, E SIAMO TOTALMENTE DELUSI E INCAZZATI CHE SI STIA PENSANDO SOLTANTO ALL’INCASSO, NON CONSIDERANDO CHE TUTTO QUESTO È UNA PRESA IN GIRO NEI CONFRONTI DEGLI ULTRAS E DI TUTTA LA CITTÀ.

SAREMO PRESENTI IN OGNI TRASFERTA SEMPRE PRONTI A SOSTENERE LA NOSTRA GLORIOSA MAGLIA COME ABBIAMO SEMPRE FATTO.