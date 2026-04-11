Il Licata non fa sconti e passa anche a Castellammare del Golfo. Finisce 1-3 con le reti gialloblu ad opera di Micchi e Minacori (doppietta). In mezzo il pari dei padroni di casa ad opera di Malik Bah. Con quella odierna, per gli uomini di mister Lillo Bonfatto sono venti le vittorie in questo trionfale campionato di Eccellenza 2025-2026 chiuso con la promozione anticipata di tre giornate.
Il Licata non fa sconti: 1-3 a Castellammare, decide Minacori
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