Il Licata calcio scende in campo nell’anticipo del sabato in casa del Real Casalnuovo. La sfida inizierà oggi, sabato 13 gennaio, alle ore 14:30 in casa del club campano. Mercoledì ci sarà infatti la delicata sfida contro il Canicattì al “Saraceno” e dopo un accordo tra la società campana e quella gialloblù, la sfida è stata anticipata di 24 ore. Nel girone I, oggi in campo anche altre due sfide: la Vibonese sfida il Sant’Agata, mentre il Ragusa sarà ospite del Castrovillari.

Domani sarà il momento del Siracusa che, ospite del Locri, tenterà di portarsi a -1 dal Trapani, che osserverà un turno di riposo. Tra le altre agrigentine, l’Akragas ospiterà la Gioiese in un Esseneto chiuso al pubblico, mentre il Canicattì affronta il Portici a Ravanusa. L’Acireale sarà invece di scena nel match più interessante di giornata al “Granillo” contro la Reggina, mentre la Sancataldese ospiterà il San Luca in casa. Turno di risposo anche per l’Igea Virtus.