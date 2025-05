Il dottore Nicoló La Perna annuncia una nuova iniziativa in programma presso la casa di Rosa Balistreri nel quartiere Marina.

Sabato 31 Maggio 2025 ore 19 un magnifico evento presso La CASA DI ROSA via Martinez, 42 Licata ci porterà ancora più addentro nel mondo della Cantatrice del Sud: INEDITA ROSA (poesie inedite di Rosa, autobiografiche, musicate e interpretate da Fulvio Cama).

Nell’occasione, a cornice della poetica di Rosa che sarà il cuore dell’evento, sarà inaugurato il DIORAMA ETNOGRAFICO DEDICATO A ROSA (a cura del Labor Artistico A Putia du Cuntastorie diretta da Mel Vizzi Presepista Calogero Zarbo).

“Inedita Rosa” è il nuovo progetto firmato dal musicantore Fulvio Cama che apre uno scrigno del tesoro e ne consegna il magnifico contenuto alla cultura popolare, disvelando ed offrendo al pubblico un volto prezioso e ignoto della grande Rosa Balistreri: le sue poesie mai pubblicate.Una meravigliosa scoperta, nata dalla passione dell’artista Fulvio Cama per la grande interprete popolare siciliana Rosa e dall’incontro a margine di uno dei suoi concerti siciliani con il pittore Felice Liotti, amico e custode delle poesie della Balistreri.

L’album musicale: “INEDITA ROSA” che nascerà da questo progetto è patrocinato anche dal Centro Studi di Cultura Siciliana e del Mediterraneo.

Sarà un momento per Fulvio Cama di esprimere le sue sensazioni e le conclusioni dell’ultimo tour artistico “Medioceania” maturate in terra australiana, terra bagnata dal sudore e dal sangue di tanti siciliani e meridionali che l’hanno scelta giocoforza come nuova patria, anche questo tour è stato patrocinato dal Centro Studi di Cultura Siciliana e del Mediterraneo.