Il Licata batte 2-0 al Liotta il San Giorgio Piana e vola da solo in vetta alla classifica del girone A di Eccellenza. Dopo un primo tempo chiuso sullo 0-0, i gialloblù la sbloccano nella ripresa grazie alle reti di La Piana e Maitini. Successo che permette agli uomini di Bonfatto di staccare il Marsala e prendersi la vetta in solitaria per la prima volta in stagione.