Il Licata batte 2-0 al Liotta il San Giorgio Piana e vola da solo in vetta alla classifica del girone A di Eccellenza. Dopo un primo tempo chiuso sullo 0-0, i gialloblù la sbloccano nella ripresa grazie alle reti di La Piana e Maitini. Successo che permette agli uomini di Bonfatto di staccare il Marsala e prendersi la vetta in solitaria per la prima volta in stagione.
Il Licata in testa da solo, 2-0 al San Giorgio Piana e vetta della classifica
Il meteo
Licata
cielo sereno
21.5 ° C
21.5 °
21.5 °
75 %
1.6kmh
0 %
Dom
21 °
Lun
22 °
Mar
22 °
Mer
21 °
Gio
21 °
Ultime Notizie
Via Fabaria, “Un cammino d’amare” è stato un successo
11.4 chilometri ricchi di spunti e cose belle quelli che questa mattina hanno percorso i partecipanti a “Un cammino d’amare” tappa della via Fabaria....