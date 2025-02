“Soddisfazione per il finanziamento ai comuni di Licata e Canicattì: un passo avanti per il risanamento”. Una nota del gruppo consiliare Restart-M5S.

Il gruppo restart 5 stelle esprime profonda soddisfazione per l’approvazione del finanziamento destinato ai comuni in dissesto, tra cui Licata e Canicattì. Questo importante contributo, reso possibile grazie all’impegno dell’On. Angelo Cambiano rappresenta una boccata d’ossigeno fondamentale per le nostre comunità.

“Ringraziamo l’On. Cambiano per aver ascoltato le nostre istanze e per essersi fatto portavoce delle difficoltà che i nostri comuni affrontano”.

Questo finanziamento ci permetterà di affrontare con maggiore serenità le sfide del risanamento, con l’auspicio che che questi fondi vengano impiegati dall’amministrazione per garantire servizi essenziali e opportunità di sviluppo per il nostro territorio.

“Siamo consapevoli che il percorso di risanamento è ancora lungo e complesso tuttavia, questo finanziamento rappresenta un segnale tangibile dell’attenzione che le istituzioni rivolgono ai nostri territori.

Siamo fiduciosi che, con il contributo di tutti, riusciremo a superare questo momento difficile e a costruire un futuro migliore per Licata”.