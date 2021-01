Non basta al Licata l’ennesima marcatura realizzata da Antonino Cannavo’ per avere la meglio del Santa Maria Cilento. Al Liotta finisce 1-1 con gol del pari ospite allo scoccare del novantesimo. Due punti persi per gli uomini di Campanella che prestavano ormai il successo casalingo.

Nel video il momentaneo gol del vantaggio gialloblu.