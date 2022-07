Pubblicità

Prende impulso il calciomercato del Licata. E del resto non poteva essere altrimenti visto che si avvicina a grandi passi l’inizio della nuova stagione. Dopo aver ufficializzato le conferme del direttore sportivo Giovanni Martello e di mister Pippo Romano, la società gialloblu ha piazzato diversi colpi. Abbiamo già detto del rinnovo dell’attaccante Calogero Minacori e dell’ingaggio del portiere Federico Valenti. Nelle ultime ore, è stato messo a segno un altro colpo. Alla corte di mister Pippo Romano arriva infatti il centrocampista Riccardo Rotulo, calciatore di categoria in grado di disimpegnarsi sia da play che da mezzala. Per portarlo a Licata, la società del patron Enrico Massimino ha dovuto superare una concorrenza non da poco visto che su Rotulo c’era praticamente mezza serie D. Quella appena cominciata dovrebbe essere anche una settimana particolarmente importante per quanto concerne il reparto arretrato: il Licata sta infatti per chiudere diverse trattative. La prima dovrebbe essere quella che porterà alla riconferma di Benny Calaiò, uno dei pliastri della passata stagione. Poi c’è la suggestione Maltese che sta prendendo sempre più forma: i contatti per il ritorno dell’ex Capitano sono sempre più insistenti e l’impressione è quella di una possibilissima fumata bianca anche in questo senso. Trattative in corso anche con Giulio Orlando e Alessandro Cappello dei quali non si può assolutamente escludere la conferma. Poi si dovrà pensare a rinforzare gli altri reparti: il centrocampo al momento vede la sola presenza di Rotulo anche alla luce degli addii di Candiano, Currò, Aprile e Caccetta. Un buco si è aperto anche sugli esterni dove il passaggio di Matteo Lanza all’Empoli e lo svincolo di Gabriele Mazzamuto hanno privato mister Pippo Romano di due pedine importanti e con già una buonissima esperienza in categoria nonostante la giovanissima età. Capitolo a parte per l’attacco. Ad oggi, c’è il solo Calogero Minacori. Samake è andato all’Arezzo ad inizio mercato, Gueye e Talla non verranno confermati e pertanto il direttore sportivo Martello è impegnato anche nel reperimento di uno o più centravanti. Il cartello lavori in corso – come si evince da questa panoramica – è più che mai in vista in casa Licata calcio e l’organico deve essere completato.