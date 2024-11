L’under 19 di Serie D in diretta streaming su Lanterna Tv. Questo pomeriggio a partire dalle ore 15,30, il match tra Licata e Castrum Favara in programma allo stadio comunale Dino Liotta verrà trasmesso sul canale YouTube di Lanterna Tv. Per i ragazzi di mister Alberto Licata si tratta di un derby in cui ci sarà da sfruttare il fattore campo. Appuntamento alle ore 15,30 sul canale YouTube di Lanterna Tv.