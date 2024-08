Pubblicità

Primo test amichevole stagionale per il Licata a pochi giorni dall’inizio del ritiro precampionato. I gialloblu di mister Pippo Romano questo pomeriggio sfideranno allo stadio Saraceno di Ravanusa il Real Pioppo in una gara in programma alle ore 17,30. Sarà la prima occasione per mister Romano per testare i suoi.