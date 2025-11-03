Il Licata Calcio apre le porte del Dino Liotta agli studenti.
In occasione della prossima gara casalinga, la società Licata Calcio lancia una speciale iniziativa dedicata agli studenti delle scuole superiori di Licata: biglietto d’ingresso a soli 4 Euro.
L’obiettivo è quello di avvicinare sempre più giovani ai colori gialloblù e far vivere da protagonisti l’atmosfera unica del nostro stadio.
C’è tempo fino a giovedì!
Contatta i rappresentanti d’istituto o di classe, che raccoglieranno i nominativi degli studenti interessati.
Il biglietto “Promo Scuole” sarà nominativo e valido solo per gli studenti, al prezzo speciale di 4,00.