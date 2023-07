Pubblicità

Comincia a prendere forma il nuovo Licata Calcio 2023/24. Settimane fa vi avevamo anticipato delle prime riconferme, tra cui quella di Federico Valenti e Leonardo Saito – ufficializzate dalla società – ma anche quelle di Benny Calaiò e Alessandro Cappello, per i quali si attende l’annuncio ufficiale, oltre a Matteo Lanza, per il quale l’accordo è vicino.

A queste, se ne aggiungono altre due importantissime, ma anche queste non ancora ufficializzate. Si tratta di Riccardo Rotulo e Calogero Minacori, due calciatori chiave dell’ultimo campionato gialloblù.

Licata Calcio, riconferme per Rotulo e Minacori: le ultime

La rosa del Licata Calcio 2023/24 si arricchisce di ulteriori riconferme in attesa di qualche nuovo arrivo. Le ultime due riguardano Calogero Minacori e Riccardo Rotulo. Rispettivamente classe 2000 e classe 1999, i due giocatori hanno deciso ancora una volta di sposare il progetto gialloblù.

Entrambi i ragazzi, nonostante diverse offerte importanti da club blasonati, hanno alla fine scelto ancora Licata, piazza che nell’ultimo anno li ha visti protagonisti. Per quanto riguarda Rotulo, sono state diverse le proposte sul piatto del calciatore, con quella della Vibonese tra le più importanti. Minacori invece ha avuto altre richieste, anche da società del nord Italia. Alla fine entrambi, che soprattutto in coppia hanno fatto benissimo, hanno scelto i colori gialloblù e sono pronti per il ritiro che dovrebbe con molta probabilità prendere il via il 31 luglio. Si attendono novità anche per il capitano Giulio Orlando, che in questi giorni è in continuo contatto con la dirigenza.