Con il mese di luglio ormai alle porte, in casa Licata Calcio sono giorni frenetici per il direttore sportivo Giovanni Martello e per la società per iniziare a comporre la rosa che affronterà il prossimo campionato di Serie D. Tra i migliori della passata stagione c’è Riccardo Rotulo, centrocampista offensivo e uno dei protagonisti tra i gialloblù. Lo stesso Rotulo, a Lanterna TV, ha commentato una sua possibile permanenza.

Licata Calcio, Rotulo: “Ho ricevuto alcune chiamate, ma nulla di concreto”

Classe 1999, Riccardo Rotulo ha commentato così una possibile permanenza a Licata: “Sono stato contattato dalla società in questi giorni, abbiamo fatto una chiacchierata, parlato un po’ dei progetti. Io mi sono trovato benissimo con tutti: staff, società, tifosi, addetti ai lavori. Sicuramente nei prossimi giorni parleremo e poi valuterò tutto”.

Rotulo ha poi proseguito: “Ho ricevuto qualche chiamata da altre società, ma sono state delle semplici chiacchierate. Al momento non c’è nulla di concreto, dunque aspettiamo”.