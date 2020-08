L’ASD Licata Calcio comunica di avere perfezionato l’iscrizione ai campionati categoria Under 17 e Under 15 Regionale. Ripartono dunque le iscrizioni alla cantera gialloblu impegnate a vario titolo nei campionati di categoria: Under 19, Under 17 (nati nel 2004 e 2005), Under 15 (nati nel 2006 e 2007), Under 13 (nati nel 2008 -2009).

Per informazioni & iscrizioni contattare il numero 3383747375 anche tramite WhatsApp.