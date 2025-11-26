Il Licata vince 0-2 la ripetizione della gara con il Partinicaudace, vola a +7 sul Marsala e ipoteca la vittoria del girone A di Eccellenza. A Terrasini decidono le reti di Greco e Privitera nella ripresa che lanciano definitivamente i gialloblù di mister Lillo Bonfatto che a novembre hanno già accumulato un notevolissimo vantaggio sulla concorrenza.
Licata rullo compressore, 0-2 al Partinicaudace e +7 in classifica
