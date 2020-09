A.S.D. Licata Calcio comunica che da oggi ha inizio la campagna abbonamenti per la stagione calcistica 2020-2021.

La normativa anti Covid-19 ed i protocolli sanitari predisposti dagli organi competenti consentono l’ingresso allo stadio a soli 1.000 spettatori al fine di poter garantire il distanziamento sociale.

“Siamo consapevoli che i posti sono estremamente limitati e la squadra non potrà essere sostenuta come negli anni passati, ma dobbiamo attenerci a tali disposizioni per il bene comune – si legge in una nota societaria – Sono disponibili sullo store online 1.000 tessere così suddivise:

500 Tribuna

300 Gradinata

100 Curva

100 Tribuna ridotto (Donne – Under 18 – Over 65)

Per chi prenota l’abbonamento Tribuna (escluso ridotto) o Gradinata sarà omaggiato di una mascherina ufficiale del Licata Calcio. Probabilmente, durante la stagione non sarà prevista la vendita del biglietto singolo né in prevendita né al botteghino”.