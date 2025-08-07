Il Licata piazza un colpo da novanta per la mediana.

La società gialloblu dà il benvenuto a Luca Palmisano, centrocampista classe 1997, giocatore d’esperienza, intelligenza tattica e qualità da vendere.

Cresciuto nel settore giovanile del Palermo, Palmisano è una mezzala completa, duttile e moderna, impiegabile all’occorrenza anche in difesa.

Reduce da stagioni importanti tra Siracusa e Modica, arriva in riva al Salso con grande voglia di incidere e contribuire alla rinascita gialloblù.

Sarà una pedina fondamentale nello scacchiere di mister Lillo Bonfatto.