Il Licata piazza un colpo da novanta per la mediana.
La società gialloblu dà il benvenuto a Luca Palmisano, centrocampista classe 1997, giocatore d’esperienza, intelligenza tattica e qualità da vendere.
Cresciuto nel settore giovanile del Palermo, Palmisano è una mezzala completa, duttile e moderna, impiegabile all’occorrenza anche in difesa.
Reduce da stagioni importanti tra Siracusa e Modica, arriva in riva al Salso con grande voglia di incidere e contribuire alla rinascita gialloblù.
Sarà una pedina fondamentale nello scacchiere di mister Lillo Bonfatto.