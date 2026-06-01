Sono giorni di riflessioni e valutazioni in casa Licata calcio. La società – dopo la vittoria del campionato di Eccellenza che ha garantito l’immediato ritorno in Serie D – sta pianificando il futuro. Filtra pochissimo e gli unici rumors riguardano la panchina: salvo soprese, dovrebbe essere ancora mister Lillo Bonfatto a guidare i gialloblu in Serie D. Riconferma che Bonfatto si è guadagnato sul campo con una marcia trionfale nel girone A di Eccellenza 2025-2026. Il patron Enrico Massimino sembra intenzionato a confermare la guida tecnica e infatti negli ultimi giorni hanno perso quota i vari nomi accostati alla panchina gialloblu all’indomani della conclusione del campionato. C’è poi il capitolo squadra: anche qui siamo in grado di avere alcune certezze. Il Licata ripartirà da Minacori, Merola, Imbrogiano e Bennici, questi atleti hanno infatti sottoscritto tutti contratti biennali e pertanto resteranno legati al Licata. Pressochè scontata appare anche la riconferma tra i pali di Federico Valenti, uno dei protagonisti dell’ultimo trionfo in Eccellenza. Ma prima di mettere mano alla composizione della rosa, sarà importante capire come verrà ridisegnato o confermato l’organigramma societario a partire dalla figura del direttore sportivo.