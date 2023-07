Pubblicità

Continuano i lavori allo stadio Dino Liotta di Licata in vista della nuova stagione. Il Licata Calcio mira ad avere una nuova casa nella prima settimana di dicembre. Sull’argomento, è intervenuto ai microfoni di Lanterna TV il presidente Enrico Massimino.

Licata Calcio, Massimino: “Felice che i lavori siano iniziati”

In città nella giornata di venerdì, Enrico Massimino ha parlato del discorso stadio. A proposito di ciò, il presidente ha dichiarato: “Sono venuto per vedere che effettivamente i lavori sono iniziati. Siamo contenti di questo. Siamo ben fiduciosi, speriamo bene. Consegna il 2 dicembre? Ci stiamo organizzando per questo. Per riappropriarci del campo per il girone di ritorno o quasi. Non vorremmo essere messi in difficoltà. I lavori saranno ristrutturati ruolo per ruolo”.

A proposito della prossima stagione, invece, Massimino ha dichiarato: “Non stiamo lavorando in silenzio. Ripartiremo dal duo Romano-Martello. Ci interessava fare questo prima della nuova stagione: riconfermare entrambi perché in questi anni hanno lavorato bene. Contiamo di far rimanere più giocatori possibili.

Poi sugli obiettivi dei gialloblù: “Ci piace vincere ed essere ambiziosi. Siamo di fronte a situazioni un po’ complicate. La prima riguarda i lavori allo stadio, che sono partiti di fatto adesso. Ci dobbiamo arrangiare per la prima parte. La seconda riguarda le avversarie, che sono tante e agguerrite. Ci sarà un mercato difficile, ma noi contiamo di avere rispetto agli altri una buona base. Che è quella fatta in questi anni, con giocatori giovani presi dal nostro ottimo settore giovanile. Abbiamo una buona base, ora tocca al direttore e al mister plasmare al meglio la squadra, ma siamo fiduciosi. Alfonso Di Benedetto avrà più responsabilità sul mercato, io mi occuperò di altre cose”.