Pubblicità

Comincia a prendere forma il Licata Calcio per la prossima stagione. Dopo l’ottimo campionato disputato, con il raggiungimento dei playoff, i due presidenti Enrico Massimino e Alfonso Di Benedetto si sono incontrati nei giorni scorsi per iniziare a definire il futuro.

Si ripartirà da Giuseppe Romano nel ruolo di allenatore e Giovanni Martello nel ruolo di direttore sportivo. Terzo anno consecutivo insieme dunque per il duo che ha regalato tante soddisfazioni ai tifosi licatesi, in particolare nell’ultimo campionato di Serie D. A confermare tutto, è stato il presidente Enrico Massimino ai microfoni di Licata 4You.

Massimino: “Intesa trovata con entrambi”

Il presidente Massimino ha dichiarato: “In settimana ci siamo incontrati con Alfonso Di Benedetto e abbiamo trovato l’intesa con mister Romano e con il direttore Martello. Ufficializzeremo tutto dopo il 30 giugno. Siamo contenti, si continua un lavoro iniziato tre stagioni fa”.

Massimino ha poi proseguito: “Alfonso Di Benedetto avrà maggiori responsabilità nella collaborazione per le scelte con Martello. Per il Dino Liotta, entro il mese di luglio, cercheremo di capire meglio dove giocheremo in attesa che ci venga riconsegnato lo stadio. Obiettivi? Non cambiano, sono frutto di una mentalità umile ma ambiziosa. La conferma di mister e direttore va su questa squadra. Sarà la quinta stagione consecutiva in Serie D e sicuramente ciò non è frutto di casualità”.