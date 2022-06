Pubblicità

Il mercato tiene banco in casa Licata calcio. Tra diktat societari di riuscire a conciliare le esigenze di natura tecnica a quelle di un budget prestabilito e le legittime ambizioni dei calciatori. Qualche contatto tra le parti nella settimana passata c’è già stato ma ancora siamo ad una fase di dialoghi. Il patron Enrico Massimino ha tracciato la via. “I calciatori ci devono dimostrare con i fatti di voler rimanere – il suo commento – noi non prenderemo parte né alimenteremo aste. Abbiamo il piacere e la volontà di mantenere il gruppo base della passata stagione ma anche i calciatori devono dimostrare di tenere alla maglia e alla piazza di Licata. Il nostro impegno e i nostri sforzi non verranno mai meno ma tutto deve essere conciliante con la sostenibilità economica”. Il direttore sportivo Giovanni Martello è al lavoro già da diversi giorni e, in attesa dell’ufficialità del rinnovo di mister Pippo Romano, ha già avviato i contatti con diversi atleti che nella passata stagione sono stati artefici del record di punti in D del Licata. Oggi però sbilanciarsi sui nomi è ancora complicato. Molti atleti hanno ricevuto chiamate anche da piazze importanti e stanno giustamente riflettendo sul loro immediato futuro professionale. Anche alcuni dei più giovani che hanno avuto l’opportunità di mettersi in mostra e fare esperienza. E’ molto probabile che la settimana appena iniziata possa portare a novità importanti. Quantomeno alla definitiva fumata bianca con mister Pippo Romano che, a meno di clamorosi e ad oggi improbabili ribaltoni, sarà ancora alla guida del Licata nel prossimo campionato. Solo dopo si potrà affrontare un discorso più diretto e chiaro con il gruppo squadra. L’unico che ha già fatto un passo ufficiale è Boubacar Samake che dal primo luglio firmerà con l’Arezzo e continuerà pertanto lontano da Licata la propria avventura in Serie D. Il mercato del Licata è quindi pronto ad entrare nel vivo e la piazza attende con curiosità.