Pubblicità

Come già preannunciato in precedenza, comincia a prendere forma il nuovo Licata Calcio per la stagione 2023/24. Le prime due importanti riconferme sono arrivate: Giuseppe Romano sarà ancora l’allenatore, Giovanni Martello sarà ancora il direttore sportivo gialloblù. Proprio lo stesso ds del Licata è intervenuto ai nostri microfoni per le prime dichiarazioni dopo l’accordo trovato con la società.

Licata Calcio, Martello: “Vogliamo riconfermare tanti ragazzi dell’anno scorso”

Ai microfoni di Licata 4You – Web Channel, Giovanni Martello ha dichiarato: “Ci siamo incontrati con la società, abbiamo stilato un breve programma, siamo d’accordo su tutto e ci siamo stretti la mano. Quando ci si stringe la mano tra noi, vale più di un contratto. Sono molto contento perché non ho mai pensato di poter lasciare questa città e questa società. Sento l’affetto dei tifosi e la stima dei presidenti. Sono molto contento di ricominciare il lavoro a Licata. L’idea è quella di poter riconfermare quanti più ragazzi dello scorso anno e siamo fermamente convinti che possono ancora migliorare e ci potrà consentire di proseguire questo percorso di crescita”.

Martello ha poi concluso: “Le idee sono chiare, a breve mi metterò all’opera per contattare i ragazzi dell’anno scorso. Mi auguro che anche loro vogliano continuare qui. Cercheremo di fare una squadra che esprime un bel calcio, che sappia giocare, che abbia valori morali molto importanti e poi vedremo. Non siamo abituati a fare grandi proclami e titoli roboanti, cerchiamo di essere umili e far parlare il campo, ma allo stesso modo siamo ambiziosi perché il Licata Calcio non può non esserlo”.