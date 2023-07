Pubblicità

Partirà oggi il ritiro del Licata Calcio in programma a Enna fino al 13 agosto. La squadra si radunerà nel capoluogo di provincia siciliano, sede della preparazione estiva del club gialloblù, per cominciare così ufficialmente questo 2023/24. Il campo sportivo che “accoglierà” Minacori e compagni sarà il Campo Sportivo Comunale del Comune di Calascibetta. Di seguito quella che sarà con molta probabilità la lista dei convocati. In prova anche tre calciatori, tra cui due classe 2005 e un 2004.

Licata Calcio, parte il ritiro: la lista dei convocati

Saranno 26 i calciatori a disposizione di mister Giuseppe Romano, tra chi è ancora in attesa di essere ufficializzato, giovani aggregati dal Settore Giovanile e alcuni elementi in prova.

Portieri

Federico Valenti

Eliasz Sienko (2003)

Vincenzo Galesi (2005)

Difensori

Benny Calaiò

Alessandro Cappello

Giulio Orlando

Simone Pino

Flavio Graci (2005)

Gabriele Manna (2005)

Centrocampisti

Riccardo Rotulo

Flavio Francia

Claudio Vari

Nicola Garau (2003)

Matteo Lanza (2005)

Gabriel Giuliana (2005)

Marco Pedalino (2004)

Gabriele Alfarini (2005)

Federico Rechichi (2005)

D’Amico (2005)

Attaccanti