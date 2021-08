Pubblicità

Anche il vicepresidente Danilo Scimonelli ha parlato dell’avvio di stagione in casa Licata calcio. “Si è conclusa una lunga estate che ci ha portato ad essere di nuovo ai nastri di partenza in D – le sue parole – Sappiamo di arrivare da una stagione, quella scorsa, iniziata in maniera travagliata e che rischiava di finire anche peggio. Ma adesso è acqua passata, adesso torniamo per il quarto anno per cominciare questa stagione. Siamo entusiasti”. Scimonelli ha parlato anche della mancanza di comunicazione che, di fatto, ha contraddistinto tutta l’estate che volge ormai al termine. “Noi preferiamo prima fare e poi comunicare, avevamo tanta carne al fuoco e abbiamo preferito portare avanti questa scelta sulla comunicazione. Che poi sia giusta o sbagliata, è stata comunque una scelta. Io ai tifosi dico sempre che il calcio si fa sul campo, non sui social o al bar – evidenzia ancora il vicepresidente gialloblu – noi abbiamo l’onere di farlo realmente e quindi solo chi non fa non sbaglia. Siamo sereni ma andiamo avanti per la nostra strada e se avremo da attuare nuovamente una politica del genere lo faremo di nuovo. La piazza ci deve sostenere nei modi e nelle maniere previste – conclude Scimonelli – il resto è aria fritta”.