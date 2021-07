Pubblicità

Il Licata calcio ha ottenuto dalla CovisoD l’ok all’iscrizione al prossimo campionato di Serie D. La società del patron Enrico Massimino ha presentato per tempo tutta la documentazione richiesta e la procedura si è chiusa con esito positivo. Inutile però ribadire che si tratta di un’iscrizione sub-judice. Il Licata, come le altre società coinvolte, attende infatti con notevole trepidazione le richieste di (eventuale) condanna da parte della Procura Federale in relazione a casi di presunte combine.